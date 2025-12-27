Vote Now for Skateboarding Hall of Fame Nominees

HAVE YOU VOTED YET?

The Skateboarding Hall of Fame has announced a well-deserving list of 100+ Nominees to be considered for 2026 Skateboarding Hall of Fame Induction, including Juice Magazine Publisher, Terri Craft!

VOTE HERE for your choices. https://skateboardinghalloffame.org/2026-fan-nominations

You are encouraged to continue to vote daily for your favorites, every 24 hours, until January 12, 2026.

This is an opportunity for everyone to vote for their selections. Online voting is open until January 12, 2026.

Please vote here https://skateboardinghalloffame.org/2026-fan-nominations.

The Skateboarding Hall of Fame 2026 Inductees will be revealed January 15, 2026.

The 2026 Skateboarding Hall of Fame Induction Ceremony will be held in Costa Mesa at Vans Headquarters in May 2026, and tickets will be available at the SHoF website.

Select Skateboarding Hall of Fame members and donors receive exclusive opportunities to secure tickets to the Induction Ceremony. Visit skateboardinghalloffame.org/memberships/ for more information.

About the Skateboarding Hall of Fame

The Skateboard Hall of Fame was created to honor the passion of skateboarding by recognizing dedicated pros, industry icons, and organizations responsible for significantly furthering its culture. The Skateboarding Hall of Fame and Museum holds a variety of events for the public, inviting many to come and view skateboarding exhibitions, libraries and its extensive collection of skateboards and artifacts. Since 2009, the skateboarding community has come together each year in Southern California to celebrate the latest Hall of Fame inductees, allowing both peers and fans alike to recognize how each has contributed to skateboarding’s wide-ranging history.

2026 Fan Nominations for Skateboarding Hall of Fame Induction:

Industry Icons (Select 2)

Burnside Skatepark (Skatepark)

Bryce Kanights (Skater/Photographer)

Sean Cliver (Artist)

Don Brown

Alien Workshop

Jerry Madrid

Tim Payne (Builder)

Pushead (Artist)

Terri Craft (Publisher)

Metallica (Band)

Michael Burnett (Photographer/Editor)

Brad Dorfman

Vernon Courtlandt Johnson (Artist)

Chris Ortiz (Photographer / Events)

Brian Schaefer (Events)

Dave Duncan (Skater/MC/Builder)

Patty Segovia (Events)

Jim Thiebaud

Pierre-André Senizergues

Zorlac / Jeff Newton

Transworld Skateboarding Magazine

Reggie Barnes

Liza Araujo (Icon)

Frank Hawk (Events)

Kevin Lyman (Events)

Tim Leighton-Boyce

Bryan Ridgeway

The 2000’s (Select 1)

Bastien Salabanzi

Rob Dyrdek

Jamie Thomas

Arto Saari

Jason Dill

Heath Kirchart

Mark Appleyard

Brian Anderson

Andrew Reynolds

Anthony Van Engelen

Marc Johnson

Women (Select 2)

Lisa Whitaker (90’s)

Alexis Sablone (2000’s)

Mimi Knoop (90’s)

Bonnie Blouin (80’s)

Lori Rigsbee (90’s)

Lyndsey Adams Hawkins Pastrana (2000’s)

Vanessa Torres (2000’s)

Peggy Turner (70s)

Robin Alaway (70s)

Sue Hazel (70s)

Leigh Parkin (70s / 80s)

Cyndy Pendergast (80s)

Stephanie Person (80s)

Leaf Treinen (80s)

KZ Zapata (80s)

Diane Desiderio (80s)

Jodi McDonald (90s)

Barb Odanaka (70s)

Denise Fleming (70s)

Kym Milburn (70’s)

1990’s Men (Select 2)

Julien Stranger

Keith Hufnagel

Colin McKay

Phil Shao

Omar Hassan

Jeremy Wray

Mike Frazier

Chris Senn

Tony Trujillo

Rick McCrank

Rodil de Araujo Jr.

Willy Santos

Stevie Williams

Duane Pitre

Brian Lotti

Peter Hewitt

Tim Brauch

Kris Markovich

Dan Drehobl

Ocean Howell

Alphonzo Rawls

Ron Chatman

Paulo Diaz

Alan Petersen

Gino Ianucci

Kien Lieu

Danny Sargent

Carl Shipman

Chet Thomas

1980’s (Select 2)

Lee Ralph

Bruno Peeters

Bod Boyle

Steve Douglas

Scott Oster

Aaron Murray

Ray Underhill

Craig Johnson

Garry Scott Davis

Bill Danforth

Frankie Hill

Kevin Staab

Dan Wilkes

Jeff Kendall

Nicky Guerrero

John Grigley

Adrian Demain

Per Welinder

1970’s (Select 1)

Shreddi V. Repas

Roger Hickey

Aki Akiyama (Japan)

Paul Cullen

Steve Piccolo

Richy Carrasco

Scott Dunlap

Jeff Tatum

Tay Hunt

Pick up to 10 selections, once per day through Jan. 12th, 2026

Current SKATEBOARDING HALL OF FAME Inductees

This is the list of Skateboarding Hall of Famers That Have Already Been Inducted:

Organized alphabetically:

A

Adams, Jay

Agah, Salman

Alba, Micke

Alba, Steve

Allen, Ron

Alter, Hobie

Alva, Tony

Anderson, Kevin ‘The Worm’

Andrecht, Dave

Autry, Don ‘Waldo’

Ayres, Gregg

B

Bahne Skateboards

Baker, Mark

Barbee, Ray

Barbier, Sal

Bearer, Danny

Bearer Bull, Wendy

Berryman, Ellen

Bertlemann, Larry

Biniak, Bob

Black Flag

Blackhart, Rick

Blender, Neil

Bolster, Warren

Bostick, Don

Bowman, Brad

Boyd Turner, Colleen

Brittain, J. Grant

Brown, Terry

Burnquist, Bob

Burnside, Cara-Beth



C

Caballero, Steve

Calkins, Deanna

Campbell, Kareem

Cardiel, John

Carroll, Gregg

Carroll, Mike

Catalano, Sonja

Cathey, Steve

Cespedes, Kim

Chaput, Chris

Clarke, Saecha

Coleman, Cliff

Constantineau, Paul

D

Dawson, Cris

De Sota, Freddie

Devo

Dittmann, Titus

Dressen, Eric

Duffy, Pat

E

Elguera, Eddie

Engblom, Skip

F

Fitzpatrick, Jim

Flores, Ray

Folmer, Mike

Foss, Scott

Freis, John

Friedman, Glen E.

Frye, Skip

G

Gelfand, Alan

Gibson, John ‘Tex’

Gifford, Peter

Gonzales, Mark

Gordon G&S, Larry

Grabke, Claus

Grimes, Marty

Grisham, Eric

Groholski, Tom

Grosso, Jeff

Guerrero, Tommy

H

Hackett, David

Hawk, Tony

Henderson, Jeremy

Hensley, Matt

Hester, Henry

Hilton, Dave

Hilton, Steve

Hiramoto, Lonny

Hitchcock, Skitch

Ho, Darren

Ho, Jeff

Hoffman, Pattie

Hood, Howard

Hosoi, Christian

Howard, Rick

Howell, Russ

Humphrey, John

Humpston, Wes

Hutson, John

I

Inouye, Tom ‘Wally’

J

Jamieson, Roy

Johnson, Torger

K

Kasai, Lester

Kaupas, Natas

Kiyabu-Glasheen, Leilani

Klein, Jeremy

Knox, Tom

Kona Skatepark

Koston, Eric

Kramer, Lynn

Kubo, Shogo

L

Lake, Mark

Lamar, Bert

Lasek, Bucky

Lawrence, Terry

Lee, Jason

Logan, Brian

Logan, Bruce

Logan, Robin

Losi, Allen

Lucero, John

M

Magnusson, Tony

Mariano, Guy

Martinez, Dennis

Martinez, Jesse

Marting, Tim

McGee, Patti

McGill, Mike

Miller, Chris

Miller, Darrell

Miller, Sally Anne

Mofo

Mohr, Bob

Mountain, Lance

Muir, Jim

Mullen, Rodney

Muska, Chad

N

Nadalin, Ed

Nasworthy, Frank

Ngoho, Pat

NHS

Nolder, Monty

O

O’Brien, Jen

Oki, Peggy

Olson, Steve

O’Mahoney, James

Oneal, Ellen

Orton, George

Oyama, Judi

P

Page, Ty

Payne-Booker, Jana

Peddie, Shawn

Penny, Tom

Peralta, Stacy

Peters, Duane

Phillips, Jeff

Phillips, Jim

Piercy, Bobby

Pipeline Skatepark

Plumer, Jimmy

Powell-Peralta

R

Reed, Kevin

Reyes, Jaime

Reynolds, Andrew

Rip City Skateshop

Robertson, Edie

Rocco, Steve

Rodriguez, Ray ‘Bones’

Rose, Di Dootson

Rowley, Geoff

Ruff, Billy

Ruml, Wentzle

Ryan, Tommy

S

Saladino, Doug ‘Pineapple’

Schmitt, Paul

Schneider, Doug

Schroeder, Ben

Senatore, Kent

Sheffey, Sean

Shufeldt, Denis

Sims, Tom

Sinclair, Marc

Skateboarder Magazine

Skoldberg, Bob

Smith, Dale

Smith, Jack

Smith, Jay

Smith, Mike

Song, Daewon

Speyer, Wade

Steadham, Steve

Steamer, Elissa

Stecyk III, CR

Stevenson, Larry

Strople, Chris

Suicidal Tendencies

T

Templeton, Ed

Ternasky, Mike

Tessensohn Sanford, Anita

Thornhill, Laura

Thrasher Magazine

Toft, Lonnie

Tracker Trucks

Trafton, George

Trefethen, Tina

Tsocheff, Karma

Turner Demott, Laurie

V

Val Surf

Valdez, Bobby

Valdez, Jerry

Vallely, Mike

Van Doren, Steve

Vickers, Vicki

Viking, Per

Vitello, Fausto

Von Essen Harrington, Desiree

W

Walker, Bruce

Way, Danny

Weaver, Gregg

Webb, Gale

Weed, Mike

Whitehead, Cindy

Woodward, Brandon ‘Woody’

Y

Yandall, Chris