Vote Now for Skateboarding Hall of Fame Nominees

HAVE YOU VOTED YET?
The Skateboarding Hall of Fame has announced a well-deserving list of 100+ Nominees to be considered for 2026 Skateboarding Hall of Fame Induction, including Juice Magazine Publisher, Terri Craft!
VOTE HERE for your choices. https://skateboardinghalloffame.org/2026-fan-nominations
You are encouraged to continue to vote daily for your favorites, every 24 hours, until January 12, 2026.
This is an opportunity for everyone to vote for their selections. Online voting is open until January 12, 2026.
Please vote here https://skateboardinghalloffame.org/2026-fan-nominations.
The Skateboarding Hall of Fame 2026 Inductees will be revealed January 15, 2026.
The 2026 Skateboarding Hall of Fame Induction Ceremony will be held in Costa Mesa at Vans Headquarters in May 2026, and tickets will be available at the SHoF website.
Select Skateboarding Hall of Fame members and donors receive exclusive opportunities to secure tickets to the Induction Ceremony. Visit skateboardinghalloffame.org/memberships/ for more information.
About the Skateboarding Hall of Fame
The Skateboard Hall of Fame was created to honor the passion of skateboarding by recognizing dedicated pros, industry icons, and organizations responsible for significantly furthering its culture. The Skateboarding Hall of Fame and Museum holds a variety of events for the public, inviting many to come and view skateboarding exhibitions, libraries and its extensive collection of skateboards and artifacts. Since 2009, the skateboarding community has come together each year in Southern California to celebrate the latest Hall of Fame inductees, allowing both peers and fans alike to recognize how each has contributed to skateboarding’s wide-ranging history.
2026 Fan Nominations for Skateboarding Hall of Fame Induction:
Industry Icons (Select 2)
Burnside Skatepark (Skatepark)
Bryce Kanights (Skater/Photographer)
Sean Cliver (Artist)
Don Brown
Alien Workshop
Jerry Madrid
Tim Payne (Builder)
Pushead (Artist)
Terri Craft (Publisher)
Metallica (Band)
Michael Burnett (Photographer/Editor)
Brad Dorfman
Vernon Courtlandt Johnson (Artist)
Chris Ortiz (Photographer / Events)
Brian Schaefer (Events)
Dave Duncan (Skater/MC/Builder)
Patty Segovia (Events)
Jim Thiebaud
Pierre-André Senizergues
Zorlac / Jeff Newton
Transworld Skateboarding Magazine
Reggie Barnes
Liza Araujo (Icon)
Frank Hawk (Events)
Kevin Lyman (Events)
Tim Leighton-Boyce
Bryan Ridgeway
The 2000’s (Select 1)
Bastien Salabanzi
Rob Dyrdek
Jamie Thomas
Arto Saari
Jason Dill
Heath Kirchart
Mark Appleyard
Brian Anderson
Andrew Reynolds
Anthony Van Engelen
Marc Johnson
Women (Select 2)
Lisa Whitaker (90’s)
Alexis Sablone (2000’s)
Mimi Knoop (90’s)
Bonnie Blouin (80’s)
Lori Rigsbee (90’s)
Lyndsey Adams Hawkins Pastrana (2000’s)
Vanessa Torres (2000’s)
Peggy Turner (70s)
Robin Alaway (70s)
Sue Hazel (70s)
Leigh Parkin (70s / 80s)
Cyndy Pendergast (80s)
Stephanie Person (80s)
Leaf Treinen (80s)
KZ Zapata (80s)
Diane Desiderio (80s)
Jodi McDonald (90s)
Barb Odanaka (70s)
Denise Fleming (70s)
Kym Milburn (70’s)
1990’s Men (Select 2)
Julien Stranger
Keith Hufnagel
Colin McKay
Phil Shao
Omar Hassan
Jeremy Wray
Mike Frazier
Chris Senn
Tony Trujillo
Rick McCrank
Rodil de Araujo Jr.
Willy Santos
Stevie Williams
Duane Pitre
Brian Lotti
Peter Hewitt
Tim Brauch
Kris Markovich
Dan Drehobl
Ocean Howell
Alphonzo Rawls
Ron Chatman
Paulo Diaz
Alan Petersen
Gino Ianucci
Kien Lieu
Danny Sargent
Carl Shipman
Chet Thomas
1980’s (Select 2)
Lee Ralph
Bruno Peeters
Bod Boyle
Steve Douglas
Scott Oster
Aaron Murray
Ray Underhill
Craig Johnson
Garry Scott Davis
Bill Danforth
Frankie Hill
Kevin Staab
Dan Wilkes
Jeff Kendall
Nicky Guerrero
John Grigley
Adrian Demain
Per Welinder
1970’s (Select 1)
Shreddi V. Repas
Roger Hickey
Aki Akiyama (Japan)
Paul Cullen
Steve Piccolo
Richy Carrasco
Scott Dunlap
Jeff Tatum
Tay Hunt
Vote at: https://skateboardinghalloffame.org/2026-fan-nominations.
Pick up to 10 selections, once per day through Jan. 12th, 2026
Current SKATEBOARDING HALL OF FAME Inductees
This is the list of Skateboarding Hall of Famers That Have Already Been Inducted:
Organized alphabetically:
A
Adams, Jay
Agah, Salman
Alba, Micke
Alba, Steve
Allen, Ron
Alter, Hobie
Alva, Tony
Anderson, Kevin ‘The Worm’
Andrecht, Dave
Autry, Don ‘Waldo’
Ayres, Gregg
B
Bahne Skateboards
Baker, Mark
Barbee, Ray
Barbier, Sal
Bearer, Danny
Bearer Bull, Wendy
Berryman, Ellen
Bertlemann, Larry
Biniak, Bob
Black Flag
Blackhart, Rick
Blender, Neil
Bolster, Warren
Bostick, Don
Bowman, Brad
Boyd Turner, Colleen
Brittain, J. Grant
Brown, Terry
Burnquist, Bob
Burnside, Cara-Beth
C
Caballero, Steve
Calkins, Deanna
Campbell, Kareem
Cardiel, John
Carroll, Gregg
Carroll, Mike
Catalano, Sonja
Cathey, Steve
Cespedes, Kim
Chaput, Chris
Clarke, Saecha
Coleman, Cliff
Constantineau, Paul
D
Dawson, Cris
De Sota, Freddie
Devo
Dittmann, Titus
Dressen, Eric
Duffy, Pat
E
Elguera, Eddie
Engblom, Skip
F
Fitzpatrick, Jim
Flores, Ray
Folmer, Mike
Foss, Scott
Freis, John
Friedman, Glen E.
Frye, Skip
G
Gelfand, Alan
Gibson, John ‘Tex’
Gifford, Peter
Gonzales, Mark
Gordon G&S, Larry
Grabke, Claus
Grimes, Marty
Grisham, Eric
Groholski, Tom
Grosso, Jeff
Guerrero, Tommy
H
Hackett, David
Hawk, Tony
Henderson, Jeremy
Hensley, Matt
Hester, Henry
Hilton, Dave
Hilton, Steve
Hiramoto, Lonny
Hitchcock, Skitch
Ho, Darren
Ho, Jeff
Hoffman, Pattie
Hood, Howard
Hosoi, Christian
Howard, Rick
Howell, Russ
Humphrey, John
Humpston, Wes
Hutson, John
I
Inouye, Tom ‘Wally’
J
Jamieson, Roy
Johnson, Torger
K
Kasai, Lester
Kaupas, Natas
Kiyabu-Glasheen, Leilani
Klein, Jeremy
Knox, Tom
Kona Skatepark
Koston, Eric
Kramer, Lynn
Kubo, Shogo
L
Lake, Mark
Lamar, Bert
Lasek, Bucky
Lawrence, Terry
Lee, Jason
Logan, Brian
Logan, Bruce
Logan, Robin
Losi, Allen
Lucero, John
M
Magnusson, Tony
Mariano, Guy
Martinez, Dennis
Martinez, Jesse
Marting, Tim
McGee, Patti
McGill, Mike
Miller, Chris
Miller, Darrell
Miller, Sally Anne
Mofo
Mohr, Bob
Mountain, Lance
Muir, Jim
Mullen, Rodney
Muska, Chad
N
Nadalin, Ed
Nasworthy, Frank
Ngoho, Pat
NHS
Nolder, Monty
O
O’Brien, Jen
Oki, Peggy
Olson, Steve
O’Mahoney, James
Oneal, Ellen
Orton, George
Oyama, Judi
P
Page, Ty
Payne-Booker, Jana
Peddie, Shawn
Penny, Tom
Peralta, Stacy
Peters, Duane
Phillips, Jeff
Phillips, Jim
Piercy, Bobby
Pipeline Skatepark
Plumer, Jimmy
Powell-Peralta
R
Reed, Kevin
Reyes, Jaime
Reynolds, Andrew
Rip City Skateshop
Robertson, Edie
Rocco, Steve
Rodriguez, Ray ‘Bones’
Rose, Di Dootson
Rowley, Geoff
Ruff, Billy
Ruml, Wentzle
Ryan, Tommy
S
Saladino, Doug ‘Pineapple’
Schmitt, Paul
Schneider, Doug
Schroeder, Ben
Senatore, Kent
Sheffey, Sean
Shufeldt, Denis
Sims, Tom
Sinclair, Marc
Skateboarder Magazine
Skoldberg, Bob
Smith, Dale
Smith, Jack
Smith, Jay
Smith, Mike
Song, Daewon
Speyer, Wade
Steadham, Steve
Steamer, Elissa
Stecyk III, CR
Stevenson, Larry
Strople, Chris
Suicidal Tendencies
T
Templeton, Ed
Ternasky, Mike
Tessensohn Sanford, Anita
Thornhill, Laura
Thrasher Magazine
Toft, Lonnie
Tracker Trucks
Trafton, George
Trefethen, Tina
Tsocheff, Karma
Turner Demott, Laurie
V
Val Surf
Valdez, Bobby
Valdez, Jerry
Vallely, Mike
Van Doren, Steve
Vickers, Vicki
Viking, Per
Vitello, Fausto
Von Essen Harrington, Desiree
W
Walker, Bruce
Way, Danny
Weaver, Gregg
Webb, Gale
Weed, Mike
Whitehead, Cindy
Woodward, Brandon ‘Woody’
Y
Yandall, Chris