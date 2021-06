2021 Olympic Skateboarding Announcement

World Skate Olympic Skateboarding Athlete Announcement…

Congratulations to the first 80 skateboarders headed to the 2021 Summer Olympic Games in Tokyo, Japan… the biggest stage skateboarding has ever seen.

Skateboarding’s introduction to the Olympic Games is a long-awaited debut to the skateboard community that reaches all corners of the world. The list of qualifying athletes is diverse with 18 different countries represented in Park and 17 countries in Street.

In Men’s Park, Heimana Reynolds (USA) is ranked first, Cory Juneau (USA) is ranked second and Luiz Francisco (BRA) is ranked third.

In Women’s Park, Misugu Okamoto (JAP) is ranked first, Sakura Yosozumi (JAP) is ranked second and Sky Brown (UK) is ranked third.

For Men’s Street, Nyjah Huston (USA) is ranked first, Yuto Horigame (JAP) is ranked second and Sora Shirai (JAP) is ranked third.

In Women’s Street, Brazil’s Pamela Rosa is ranked first, Rayssa Leal (BRA) is ranked second and Aori Nishimura (JPN) is ranked third.

Men’s Park Skateboarding

1 Heimana Reynolds USA

2 Cory Juneau USA

3 Luiz Francisco BRA

4 Pedro Barros BRA

5 Zion Wright USA

6 Keegan Palmer AUS

7 Oskar Rozenberg SWE

8 Pedro Quintas BRA

9 Ivan Federico ITA

10 Steven Pineiro PUE

11 Alessandro Mazzara ITA

12 Vincent Matheron FRA

13 Jaime Mateu SPA

14 Kieran Woolley AUS

15 Ayumu Hirano JPN

16 Tyler Edtmayer GER

17 Danny Leon SPA

18 Andy Anderson CAN

19 Rune Glifberg DEN

20 Dallas Oberholtzer RAS

Women’s Park Skateboarding

1 Misugu Okamoto JPN

2 Sakura Yosozumi JPN

3 Sky Brown GBR

4 Poppy Starr Olsen AUS

5 Lizzie Armanto FIN

6 Kokona Hiraki JPN

7 Bryce Wettstein USA

8 Dora Varella Brazil BRA

9 Isadora Rodrigues Pacheco BRA

10 Brighton Zeuner USA

11 Jordyn Barratt USA

12 Yndiara Asp BRA

13 Julia Benedetti SPA

14 Lilly Stoephasius GER

15 Xin Zhang CHN

16 Madeleine Larcheron FRA

17 Amelia Brodka POL

18 Josefina Tapia Varas CHI

19 Bombette Martin GBR

20 Melissa Williams RSA

Men’s Street Skateboarding

1 Nyjah Huston USA

2 Yuto Horigome JPN

3 Sora Shirai JPN

4 Kelvin Hoefler BRA

5 Gustavo Ribeiro POR

6 Aurelien Giraud FRA

7 Jake Ilardi USA

8 Jagger Eaton USA

9 Vincent Milou FRA

10 Matt Berger CAN

11 Manny Santiago PUR

12 Shane O’Neill AUS

13 Angelo Caro PER

14 Felipe Gustavo BRA

15 Yukito Aoki JPN

16 Giovanni Vianna BRA

17 Micky Papa CAN

18 Axel Cruysberghs BEL

19 Jhancarlos Gonzalez COL

20 Brandon Valjalo RSA

Women’s Street Skateboarding

1 Pamela Rosa BRA

2 Rayssa Leal BRA

3 Aori Nishimura JPN

4 Leticia Bufoni BRA

5 Momiji Nishiya JPN

6 Mariah Duran USA

7 Roos Zwetsloot NED

8 Candy Jacobs NED

9 Hayley Wilson AUS

10 Funa Nakayama JPN

11 Alexis Sablone USA

12 Keet Oldenbeuving NED

13 Margielyn Arda Didal PHI

14 Alana Smith USA

15 Wenhui Zeng CHN

16 Lore Bruggeman BEL

17 Julia Brueckler AUT

18 Charlotte Hym FRA

19 Asia Lanzi ITA

20 Boipelo Awuah RSA

Olympic Rankings

